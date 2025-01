La edizione in corso del Grande Fratello sarà la più lunga della storia del famoso reality di Canale 5. Lo ha annunciato Alfonso Signorni, infatti in casa ci sono di nuovo oltre 20 concorrenti. Essere ripresi ogni giorni 24 ore su 24 non è facile e può procurare un forte stress. In queste ore un concorrente sembra intenzionato a lasciare il gioco proprio per questo motivo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, un concorrente abbandonerebbe per forte stress: cosa sappiamo

Un concorrente del Grande Fratello sembrerebbe intenzionato ad abbandonare la casa a causa di un forte stress. Nel corso degli utlimi mesi sono stati diversi i gieffini che hanno manifestato la volontà di lasciare il gioco prima del previsto. Ad esempio Lorenzo Spolverato è arrivato spesso molto vicino a dire addio al GF. Ora anche un altro concorrente sembra aver preso la stessa idea e per molti potrebbe trattarsi di Luca Calvani.

