Ieri sera, 8 Gennaio 2025, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, che si è aperta con l'ingresso di Alfonso Signorini nella casa per rimproverare i concorrenti dei loro comportamenti scorretti tenuti nel corso della settimana e nel particolare la puntata si è concentrata sulle liti tra Helena, Ilaria e Jessica. Nel corso della serata, poi, Signorini si è scagliato anche in modo molto duro contro una concorrente in particolare.

“Grande Fratello”, Signorini contro Jessica Morlacchi

Ieri sera al Grande Fratello non si è fatto altro che parlare delle liti che Helena ha avuto sia con Ilaria che con Jessica. Tutto nasce dalla nomination di Helena a Ilaria, in cui la modella brasiliana ha affermato di aver scelto di nominare l’ex di Non è la Rai per la frase che ha detto al figlio quando lo ha incontrato. Una motivazione che non è piaciuta ad Ilaria che, subito dopo la puntata, ha preso a calci la modella gridando: “Ti spacco la faccia, merd* di donna”. A nulla sono serviti i richiami in confessionale da parte del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri, Signorini ha mandato in onda un video di Jessica che parlava con Ilaria, proprio poco prima della famosa litigata. Jessica, infatti, aveva consigliato a Ilaria di confrontarsi con Helena sulla questione “nomination – figlio”. Questo atteggiamento non è piaciuto ad Alfonso che si è scagliato contro di lei.

