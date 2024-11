“Grande Fratello”, Shaila finisce nei guai: l’accusa è gravissima

Durante la puntata di ieri, lunedì 4 novembre 2024, Shaila Gatta è stata di nuovo protagonista. La concorrente è tornata dalla Spagna mano nella mano con Lorenzo e da lì e cambiato tutto. Molti gieffini hanno iniziato ad allontanarsi da lei, convinti che abbia preso in giro Javier. Durante uno sfogo, quest’ultimo ha rivelato alcune cose che Shaila le aveva confidato mentre erano insieme sotto le coperte. In puntata poi, è scoppiato il putiferio. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, cosa hanno detto le opinioniste su Shaila e Lorenzo

Settimana difficile per Shaila e Lorenzo che dopo aver deciso di lasciarsi andare alla passione in Spagna, sono tornati in Italia e hanno fatto i conti con i giudizi dei loro inquilini. Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici di esprimere la propria opinione sulla coppia formata da Shaila e Lorenzo. “Non vi pare che ci sia un atteggiamento esagerato degli altri concorrenti nei confronti della coppia?”, ha chiesto il conduttore. “Credo si sia usata questa situazione per mettere in cattiva luce un concorrente”, ha detto la Buonamici. Del parere opposto invece è la Luzzi. “Non hanno avuto rispetto della Casa e la Casa a sua volta non ha avuto rispetto di loro”, ha affermato l’opinionista. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la rivelazione di Javier su Shaila

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, è venuto a galla che giorni fa Javier Martinez, parlando a tu per tu con alcuni coinquilini della casa più spiata dagli italiani, aveva rivelato che Shaila sotto il piumone aveva detto di pensare che Lorenzo fosse gay. Quest’ultimo l’ha presa sul ridere. “A me dispiace che nel momento in cui succede una cosa tra Shaila e Javier escono cose che riguardano me e altre terze persone. Non è rilevante”, ha affermato. Altri inquilini poi sono intervenuti considerando inopportune le parole della ballerina.

