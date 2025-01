“Grande Fratello”, la scoperta su Jessica dopo l’uscita dalla casa: la sua reazione

Jessica Morlacchi ieri sera ha abbandonato definitivamente la casa del “Grande Fratello“. La cantante non ha accettato la decisione della produzione ed ha chiesto di ritirarsi dal gioco. Solo adesso spunta qual è stata la sua reazione subito dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia. (Continua…)

Jessica Morlacchi abbandona il “Grande Fratello”

Quella di ieri sera è stata una puntata molto tosta per Jessica Morlacchi. La concorrente del “Grande Fratello”, durante la settimana, ha avuto una lite molto accesa con Helena Prestes. Il “Grande Fratello” aveva annunciato provvedimenti nei loro confronti. Ieri sera, il conduttore Alfonso Signorini ha letto il comunicato redatto dalla produzione. Il “Grande Fratello” ha deciso di non squalificare le concorrenti, ma di mandarle al televoto. Jessica non ha accettato tale decisione, credendo di non essere sullo stesso livello della sua rivale, ed ha chiesto di uscire immediatamente dal gioco. La sua decisione è stata accolta e la Morlacchi ha dunque salutato definitivamente la casa del “Grande Fratello”. Solo adesso spunta la sua reazione subito dopo l’uscita dalla casa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)