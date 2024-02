Giuseppe Garibaldi non ha fatto rientro nella casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini che ha specificato anche quali siano le condizioni di salute del concorrente dopo il secondo malore avvenuto all’interno della casa. Vediamo meglio cosa ha comunicato il conduttore dello show televisivo di Mediaset sulle condizioni del concorrente.

“Grande Fratello”, il malore di Garibaldi in trasmissione

Solo due settimane fa, a inizio febbraio, Giuseppe Garibaldi veniva colto da un malore improvviso all’interno della casa del “Grande Fratello”. Le telecamere avevano ripreso i momenti di panico degli inquilini che rendendosi conto della situazione sono accorsi ad aiutarlo. Successivamente sono stati chiamati i soccorsi ed è stato comunicato che Giuseppe Garibaldi era dovuto uscire dalla casa per scoprire l’origine del brutto episodio ed era rimasto in osservazione per due giorni. Una volta fatti gli accertamenti, Giuseppe era rientrato nella casa e aveva lui stesso rassicurato tutti sul motivo del suo svenimento: «Volevo fare come Alex mi sono messo sul tapis a correre, ho mangiato pochissimo, ho corso ad alta velocità. Dopo un’ora e un quarto di corsa ho iniziato a non sentirmi bene. Sono andato a prendere un bicchiere di acqua e zucchero ma non ha fatto nulla, mi sono messo a letto ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. Poi sono andato in bagno e sono svenuto e da lì non ricordo più nulla». Giuseppe aveva poi concluso rassicurando inquilini e produzione del programma « Ora sto bene, devo solo mangiare». La situazione era sembrata risolta e il suo rientro nella casa aveva pensato che si trattasse di un episodio isolato dovuto a stanchezza e calo di zuccheri. Nei giorni successivi però, un nuovo evento ha scatenato nuova ansia tra i partecipanti del programma.

Secondo malore per Garibaldi

Quando sembrava di potersi lasciare alle spalle il malessere passato, Giuseppe Garibaldi ha avuto un secondo malore sempre dentro alla casa del “Grande Fratello” nel pomeriggio di martedì. Questo secondo episodio, avvenuto ieri, non è stato ancora spiegato nel dettaglio e ha generato una nuova ondata di apprensione per il pubblico. Chi stava guardando le dirette del GF in quel momento riporta che tutto è iniziato quando i concorrenti si sono accorti che qualcuno stava male in bagno. I primi ad intervenire sono stati Anita Olivieri e Stefano Miele che si erano accorti che qualcosa non andasse. Gli inquilini hanno subito capito che fosse Giuseppe e hanno deciso di intervenire visto il precedente episodio. Garibaldi è dovuto uscire dalla casa necessitando assistenza medica. Negli scorsi giorni Giuseppe era apparso dimagrito e avevamo sentito gli inquilini del GF e la produzione preoccuparsi per lui. Dopo il secondo malore che il concorrente ha avuto nel corso del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha rotto il silenzio per dare qualche notizia sul suo stato di salute.

Giuseppe Garibaldi, come sta ora

Ieri, mercoledì 14 febbraio, Alfonso Signorini ha aggiornato gli spettatori sulle condizioni di salute del concorrente: «Il nostro Giuseppe sta bene è sotto osservazione di un team di medici, non c’è nulla di grave, ve lo dico subito, però è giusto approfittare di queste giornate fuori dalla casa per fare tutti gli accertamenti». Le condizioni di Giuseppe Garibaldi, dunque, non sarebbero quindi gravi, ma il secondo episodio sta comunque destando preoccupazione sia per i fan che per gli altri concorrenti della casa. Speriamo che la situazione rientri completamente e che Giuseppe riacquisti la sua piena forma.