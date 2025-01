Ieri sera, 13 Gennaio 2025, è andata in onda una nuova ed entusiasmante puntata del Grande Fratello. Come sempre non solo mancati i colpi di scena tra cui l’eliminazione di Helena. Il pubblico da casa ha scelto di mandare a casa la famosa modella. Nel frattempo, uno dei protagonisti del Grande Fratello, Luca Calcavani, ha svelato che cos’è successo sotto le coperte. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Luca Calvani svela cos’è successo sotto le coperte

La settimana scorsa uno dei protagonisti del Grande Fratello Tommaso Franchi ha dichiarato che l’attore toscano, Luca Calvani, si sarebbe “divertito” nel letto di Jessica. Ieri sera durante la diretta, la Morlacchi ha avuto un confronto conLuca e nel bel mezzo della discussione ha tirato fuori lo Scottex gate: “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel letto? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. E poi i pezzi di scottex tra i letti”. A questo punto Luca ha deciso di dire la sua verità.

