“Grande Fratello”, esplode il caos nella notte: Lorenzo su tutte le furie

La nuova edizione del Grande Fratello sta regalando grosse soddisfazioni al pubblico da casa. In modo particolare la storia d’amore tra Shaila e Lorenzo, con il loro comportamento decisamente ai limiti del “legale”, ha diviso il pubblico di Canale 5 in due parti: c’è chi li difende sempre e chi non fa altro che attaccarli. La loro relazione molto passionale ha scatenato delle reazioni nche negli altri concorrenti. Punti di vista che Signorini ha mostrato ai due piccioncini durante la diretta del Grande Fratello di ieri 4 Novembre 2024. Ma se in diretta è tutto filato più o meno liscio, nella notte è scoppiato il caos. Al punto che Shaila ha dovuto portare via Lorenzo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Lorenzo su tutte le furie: è caos

La nuova puntata del Grande Fratello del 4 Novembre 2024 si è concentrata sulla passione scoppiata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. E sulle reazioni degli altri della casa, che non sono state poi tanto tenere. Tra chi si è più scagliato contro la coppia è stata Mariavittoria, ma non è certo l’unica a dubitare della loro genuinità. Ma se in diretta è tutto filato più o meno liscio, nella notte è scoppiato il caos. Al punto che Shaila ha dovuto portare via Lorenzo. Tutto è iniziato quando Mariavittoria si è detta dispiaciuta con Enzo Paolo di essere stata nominata da Giglio. Lorenzo l’ha sentita e iniziato a fare delle battute, lei non l’ha presa bene ed ha detto: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devi mollare, abbi la cortesia”. “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno”, la reazione immediata di Lorenzo. Ma poi Spolverato non si è fermato e ha continuato a scherzare, mirando a Helena e scatenando in caos in casa.

