Ieri sera, 8 Gennaio 2025, al Grande Fratello si è verificato un nuovo colpo di scena. Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la casa e di tornare alla sua vita di tutti i giorni dopo le numerose critiche ricevuto in seguito alla lite con Helena. Ora, dopo aver detto addio al gioco, la Morlacchi ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su questa storia.

“Grande Fratello”, Jessica rompe il silenzio dopo l’addio

Helena, Jessica e Ilaria a causa dei comportamenti poco eleganti all’interno della casa del Grande Fratello hanno subito un provvedimento disciplinare finendo in nomination: “Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di decidere il vostro destino. Tenendo conto di questi fatti ma anche di tutta la vostra avventura nella casa e della vostra storia personale. Ilaria, Jessica, Helena, il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d’ufficio”. Dopo l’annuncio di Signorini c’è stato un vero e proprio colpo di scena: Jessica Morlacchi ha deciso di dire addio al gioco con queste parole: “A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata”. “Le tue parole hanno ferito. Accettiamo la tua decisione, puoi lasciare la casa”, ha risposto Signorini.

