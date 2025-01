Il Grande Fratello continua a regalare forti emozioni al pubblico da casa. Helena Prestes è tornata in gioco dopo il ripescaggio e all’interno della casa ha trovato degli equilibri completamente diversi, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con Zeudi e Javier. Ora Helena è scoppiata in lacrime e proprio Javier sembra essere la causa di tutto ciò. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Helena scoppia in lacrime: c’entra Javier

Poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha avuto una “relazione” con Zeudi Di Palma, la quale però una volta rimasta sola ha iniziato a provare un forte interesse per Javier, il quale aveva sempre avuto un interesse per Helena. Ora la modella ha deciso di chiudere con Zeudi per questo motivo e si è lasciata andare alle lacrime anche per come sembra essere finita con Javier: “Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto“. Poi, sfogandosi con Stefania Orlando ha aggiunto: “Che vada a dormire da un’altra parte, io non voglio più dormire con lei, ci sta provando con Javier”.

