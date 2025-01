“GF”, Helena sul cellulare di Lorenzo : “Cosa mi hanno detto gli autori”

Le ultime dinamiche accadute nella Casa del “Grande fratello” stanno mettendo i coinquilini uno contro l’altro. Il clima si è fatto teso e anche chi inizialmente era apparso senza macchia comincia a cedere all’atmosfera di rimbecchi e accuse reciproche. Stavolta i protagonisti sono Lorenzo Spolverato, incolpato di aver violato le regole del reality, ed Helena Prestes la quale avrebbe fatto una rivelazione importante nominando anche gli autori. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Grande fratello”, esplode la tensione tra coinquilini

Incrinata la solidarietà tra coinquilini, alcuni di loro si lasciando andare raccontando anche alcuni segreti che finora non erano stati detti. Luca Calvani, dopo essere stato ripreso per aver nascosto un bigliettino ricevuto da fuori, ha deciso di spostare l’attenzione smascherando Lorenzo Spolverato per aver infranto il regolamento. La questione è riemersa dopo diverso tempo e risale a quando il modello aveva avuto l’occasione di entrare nella Casa della versione spagnola del “Grande fratello”.

Qualche giorno dopo essere rientrato dalla Spagna nella casa del “GF” italiano, il ragazzo si era trovato sotto accusa da parte di Helena Prestes. La modella brasiliana aveva infatti intuito che il gieffino avesse avuto la possibilità di utilizzare un cellulare decidendo di affrontarlo in maniera diretta. Lorenzo, però, aveva negato categoricamente, mettendosi sulla difensiva e giurando di non averlo fatto. Peccato che la questione è nuovamente venuta a galla. (Continua a leggere dopo la foto…)

Helena ha fattoa Lollo la domanda che si sta facendo tutti Twitter Reality: “… hai usato il cellulare?” Mi ha morire ⚰️⚰️⚰️



Si Lollo ti stiamo credendo tutti 😂#GrandeFratello pic.twitter.com/cI8xX8tGe6 — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) November 3, 2024

Lorenzo cede e ammette di aver usato un cellulare

Lo scorso giovedì, Lorenzo, dopo essere stato scoperto da Luca Calvani, ha ammesso tutto in diretta. “Sì Alfonso è successo, ma per pochissimo tempo.” ha spiegato Spolverato puntualizzando che il cellulare fosse: “Del ragazzo che era venuto in camera d’hotel a riempirmi la vasca da bagno“. La confessione ha fatto storcere il naso a moltissimi telespettatori che ora sottolineano quando la sua credibilità sia sulla via di sgretolarsi. Inoltre, nonostante i primi timori che la violazione del regolamento del “Grande fratello” potesse portare ad una sua squalifica, il modello è stato “graziato” suscitando diverse polemiche. Ad aggiungere benzina sul fuoco, poi, è arrivata anche Helena. Dopo che gli altarini sono stati scoperti la modella si è confidata con altri due coinquilini svelando un dettaglio che riguarda il caso di Lorenzo e che risale a diverse settimane fa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva