Il “Grande Fratello” è terminato da una settimana quasi, ma continua a far rumore. Guendalina Canessa, ex concorrente del reality show di Canale 5, ha criticato alcuni dei protagonisti di quest’anno. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, come è andato il rientro a casa di Garibaldi

Leggi anche: “Grande Fratello”, incendio in casa: concorrenti nel panico

“Grande Fratello”, Guendalina Canessa critica i concorrenti

Guendalina Canessa in passato ha partecipato al “Grande Fratello” e sa dunque cosa significa vivere reclusa ed essere sorvegliata per giorni e giorni. Conosce inoltre le strategie che si creano all’interno della casa e chi merita o meno di vincere il reality show. In merito all’ultima edizione del “Grande Fratello”, Guendalina si è complimentata con Beatrice Luzzi, mentre ha criticato aspramente gli altri concorrenti del reality show. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)