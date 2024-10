“Grande Fratello”, figuraccia di Shaila che crede di non essere sentita: cos’ha detto

A partire dalla scorsa puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre 2024, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato solo volati in Spagna e da allora sono chiusi nella casa del Gran Hermano. Una solta di scambio culturale: in Italia infatti è arrivata la concorrente spagnola Maica Benedicto. Durante le serata di ieri, mercoledì 22 ottobre 2024, Shaila ha fatto un commento su Maica, sicura di non essere ascoltata. Ma al Grande Fratello, nulla passa inosservato. In tanti si sono infuriati con la ballerina per il commento di cattivo gusto sui social. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, le parole di Maica a Shaila

Ieri sera, durante l'ultima puntata del Gran Hermano, Maica Benedicto (chiusa nel confessionale del Grande Fratello) si è collegata con i concorrenti spagnoli dai quali farà ritorno lunedì. La modella spagnola ha anche conosciuto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e li ha salutati. "Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, che piacere ragazzi. E tu come ti chiami? Chiara?", ha affermato la ragazza scatenando la reazione di Shaila, che non ha affatto preso bene il fatto che Maica si fosse dimenticata il suo nome.

“Grande Fratello”, l’aspro commento di Shaila su Maica fa scoppiare la polemica

Shaila Gatta dopo la domanda di Maica si è girata verso Lorenzo e ha fatto un commento in italiano. “Questa mi sta giù sul c***o te lo dico eh!“. Maica non ha capito e ha continuato a parlare: “Lei, come si chiama lei? Ah ecco, un piacere bella. Come stai nella mia casa in Spagna? Un grande saluto a tutti“, ha affermato ignara delle parole di Shaila. I telespettatori spagnoli hanno scoperto cosa ha detto Shaila a Maica e si sono infuriati. Sui social, sono tanti i commenti negativi per la ballerina.

