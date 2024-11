“Grande Fratello”, l’ex di Federica la smaschera: cos’è successo

Puntata intensa per Federica Petagna quella di ieri, martedì 19 novembre 2024, del Grande Fratello. La ragazza si è trovata di punto in bianco a dover fare i conti con un nuovo pretendente (Antonio Fico) che si è presentato durante la diretta, e ancora non sa che ce n’è un quarto che l’ha smascherata. E la situazione per lei nella casa era già complicata così. Infatti due settimane fa, era entrato come concorrente il suo ex Alfonso D’Apice, poi era arrivato anche l’attuale fidanzato Stefano Tediosi. (Continua dopo le foto)

Il confronto tra Federica e Antonio Fico

Durante la puntata di ieri, è entrato nella casa per un confronto con Federica Antonio Fico. Lui è un imprenditore napoletano e proprietario di un bar, che avrebbe frequentato Federica dopo l’uscita da Temptation Island. “Tra me e Federica non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”, ha detto il ragazzo parlando di una conoscenza di tre settimane. “Ci siamo baciati una sola volta”, ha spiegato più volte Federica. Poi è arrivato Alfonso D’Apice che ha cercato di difendere la ragazza. “Vai a fare i cornetti”, ha ripetuto più volte Alfonso. Prima di andare via, Antonio ha lanciato una frecciatina a Federica: “Continua a baciare tutti”, le ha detto. Antonio Fico non è l’unico a sostenere di aver avuto un flirt con la ragazza. (Continua dopo le foto)

Federica lo ha aggredito e riempito di offese sin da subito per non farlo parlare.



Alle persone non piace essere prese in giro ed Antonio era lì per questo.

Non solo Antonio Fico

Dopo Temptation Island, pare che Federica Petagna abbia avuto una vita piuttosto movimentata. La ragazza ha intrapreso una relazione con il tentatore Stefano Tediosi, ma anche altre conoscenze. Antonio Fico non sarebbe stato l’unico flirt di Federica, perché anche Giovanni De Rosa ha dichiarato di essere uscito con la gieffina, mentre lei stava insieme a Stefano Tediosi. “Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie“, ha scritto l’altro tentatore durante la diretta di ieri. Oltre a questo, Giovanni De Rosa ha rilasciato un’intervista a Di Più, nella quale ha confessato tutto ciò che è veramente successo con Federica.

