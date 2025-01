“Grande Fratello”, l’ex di Shaila sgancia la bomba: “Disposta a tutto”, cosa gli ha fatto

Tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Shaila Gatta, la quale all’interno della casa ha iniziato una relazione con Lorenzo Spolverato.Immancabili anche le sue litigate con Helena: le due sono nemiche giurate. In queste ore delle succulenti novità sull’ex velina sono giunte dal mondo reale: a parlare è stato il suo ex fidanzato. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, parla l’ex di Shaila: le novità

Nonostante la loro relazione sia terminata da ormai diverso tempo, Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, nota protagonista del Grande Fratello, ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare dell’ex fidanzata. Ai microfoni di Radio Radio, Alessandro da dichiarato: “Non sono una persona violenta, chi mi conosce lo sa. Io le auguro tutto il bene di questo mondo, però che imparasse a raccontare la verità dei fatti e a non dover dire bugie per darsi una luce diversa da quella che ha. Nell’ultimo anno la situazione era degenerata. Il rispetto si era un po’ perso. Sì mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l’ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose nei miei confronti”.

