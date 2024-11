“Grande Fratello”, Enzo Paolo lascia la casa: il vero motivo svelato da Luca Calvani

Nella serata di lunedì 11 novembre 2024, il Grande Fratello ha emesso un comunicato sull’uscita momentanea di Enzo Paolo Turchi dalla casa: “Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello”. Nessuna informazione in più, dunque il pubblico non conosce quale sia stat il vero problema, né tantomeno se il ballerino e coreografo tornerà effettivamente nella casa. Ora il vero motivo della scelta del noto coregrafo di salutare il reality è stato svelato da Luca Calvani. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Enzo Paolo lascia la casa: il motivo

Negli ultimi tempi Enzo Paolo Turchi aveva già manifestato il suo desiderio di andarsene. In più occasioni ha detto di volersi fermare, nonostante il profondo dispiacere: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti. Non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…”, queste le ultime frasi criptiche che avevamo anche un po’ allarmato i telespettatori. La regia aveva poi staccato l’audio lasciando ancora più mistero. Le voci di corridoio sull’uscita di Enzo Paolo Turchi dal reality circolano da giorni e si parla anche dello spettacolo in teatro di cui è regista, fatto sta che questo abbandono ha creato il caos fuori dalla casa. Ora il vero motivo della scelta del noto coregrafo di salutare il reality è stato svelato da Luca Calvani.

