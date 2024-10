“Grande Fratello”, concorrenti sconvolte da Shaila: “Siamo scioccate, sta fuori”

La nuova edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo della competizione e i vari concorrenti continuano a stupire il pubblico da casa e non solo sia con le loro storie sia con i loro comportamenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo Javier Martinez, anche gli altri concorrenti sono rimasti spiazzati dal comportamento di Shaila Gatta nell’ultima puntata del Grande Fratello. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Shaila sconvolge tutti: cos’è successo

I concorrenti del Grande Fratello 2024 sono rimasti spiazzati dal comportamento di Shaila Gatta nell’ultima puntata del realty. La ballerina ed ex volto noto di Amici di Maria De Filippi dopo essersi avvicinata a Javier Martinez e aver passato delle notti con lui, ieri sera ha detto che fuori dal programma non lo aspetterebbe. Alcune gieffine dopo la puntata si sono avvicinate a Javier per consolarlo. Le prime a supportare Martinez sono state le Non è la Rai. Pamela Petrarolo ha detto: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. In questo caso ha fatto un grosso errore. Ed è proprio vero che più sei bravo e più ti prendi i calci in faccia. E poi non è stata sincera con noi. Ci diceva che non c’era stato nulla di fisico“. Anche Eleonora Cecere ha detto la sua: “Doveva smetterla subito, non era giusto nei tuoi confronti. Non è carino per te, sa benissimo che tu provavi qualcosa. Questa è crudeltà. Se era confusa non doveva sbilanciarsi così tanto con te, sapeva benissimo che eri preso. Non si finisce mai di conoscere le persone. Ma guarda veramente”.

