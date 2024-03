“Grande Fratello”, Alessio già in rottura con Anita: cosa succede

Si mette male per la nuova coppia formata da Anita e Alessio. Da qualche giorno, Anita ha ammesso di provare qualcosa per il concorrente. I due hanno flirtato per un po’ finché Alfonso Signorini, al termine della scorsa puntata, gli ha preparato una cena nella suite. Nel privé, i due si sono baciati ma, poco dopo essere rientrati in casa, lui ha cominciato a esprimere i primi dubbi sul rapporto. Anche poche ore fa, Alessio ha fatto intuire un certo malessere per quanto riguarda Anita. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Alessio è già insofferente verso Anita

Alcune uscite del gieffino nei confronti di Anita tutto sembrano fuorché quelle di un uomo innamorato. Lo hanno notato i telespettatori, che vedono in Alessio un desiderio di libertà che stride con il suo rapporto con Anita. E molti pensano che la storia potrebbe essere già ai titoli di coda. Il ragazzo ha espresso i primi dubbi una volta uscito dalla cena romantica nella suite, a suo parere, troppo affrettata. Lo ha rivelato durante una discussione con Sergio. Ma non solo. (Continua dopo le foto)

Alessio mette le mani avanti?

Nei giorni scorsi, Alessio ha più volte fatto intendere di sentirsi sotto pressione, quasi obbligato a certi gesti. Alessio ha confessato alla stessa Anita di avere dubbi sul fatto la relazione andrà avanti anche dopo la fine del programma, in primis per il problema della distanza. Sembra quasi che l’imprenditore abbia iniziato a mettere le mani avanti. Durante una conversazione con Rosy poi, Alessio ha affermato che magari una volta uscito di qua avrà una fila di ragazze che lo aspettano e magari potrebbe non volere una relazione. Oggi poi, un’affermazione ha fatto discutere. (Continua dopo le foto)

Alessio che palesemente non sopporta Anita.



“Grande Fratello”, Alessio e i dubbi Anita: si è già stancato di lei?

Cos’è successo oggi? Mentre Alessio era in cucina con Perla e Sergio, è arrivata Anita che gli ha chiesto se volva uscire con lei in giardino. Lui non ha risposto lì per lì ma quando lei era abbastanza lontana ha affermato tra sé e sé: “Comincia a rompermi il ca*** anche questa”. Una frase non proprio entusiasmante per i fan della coppia. Questo più tutti i dubbi dei scorsi giorni farebbero pensare che Alessio non abbia tanta voglia di impegnarsi in una relazione. Sui social, c’è chi lo capisce. “Alessio è il karma di Anita: lei ha sempre usato tutti, compreso il fidanzato fuori, per poi scaricarli e, ora, le sta succedendo lo stesso”, ha scritto qualcuno su X.