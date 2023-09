Grande Fratello, esplode la bufera: chi è Arnold – Arnold Cardaropoli è un nuovo concorrente del «GF Vip 8», ma curiosando sui suoi canali social il pubblico ha notato che il suo profilo è assai distante da ciò che Pier Silvio Berlusconi ha richiesto per questa edizione Nip e Vip del reality show di Canale 5. Vi ricordate il diktat del dirigente Mediaset? Ridurre al minimo il trash all’interno del programma, evitando il turpiloquio e ogni forma di volgarità. Non solo, anche la richiesta esplicita di Berlusconi ad Alfonso Signorini di non reclutare influencer e persone iscritte ad Only Fans. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Gf, fuori la verità su Paolo Masella: cos’hanno scoperto

Leggi anche: Gf, si mette male ora per il concorrente: esplode l’ira del pubblico

“GF 8”, esplode la bufera: chi è Arnold Cardaropoli

Alfonso Signorini, ospite a “Verissimo”, ha fatto una sorta di mea culpa. Alcune critiche fatte anche da Pier Silvio Berlusconi erano veritiere per lui: “Mi ero affezionato a persone che, durante il programma poi, mi hanno deluso. Devo confessarti che ero a disagio durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta a questi concorrenti che erano così respingenti che cambiavo canale quando li guardavo. Era uno scandalo e quando era il caso li riprendevo, anche se venivo tacciato di essere la maestrina. Quando anche l’azienda ha espresso le sue perplessità, ho tirato un sospiro di sollievo: erano critiche giuste, si è dato troppo spago alla volgarità, espressiva e negli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo dei concorrenti ma anche di noi che l’abbiamo promossa. Ci metto la faccia e mi sono scusato, occorreva prendere le distanze da tutto questo. E da qui si è passati a un bisogno di normalità che ha portato a questa nuova edizione”, le parole del direttore di “Chi”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Grande Fratello, l’addio arriva a sorpresa: tutti aspettavamo lui

Leggi anche: Incidente in diretta al Grande Fratello: scatta immediata la censura

“GF 8”, Arnold Cardaropoli non è uno sconosciuto: pubblico insorge

Come dicevamo Pier Silvio Berlusconi aveva chiesto di evitare la presenza di personaggi nati come influencer sui social network e di persone note su TikTok. Tutto questo però sembra descrivere Arnold, nuovo concorrente del “GF Vip 8”. Come rileva «Gossip e tv» si può notare che sui suoi profili ufficiali di Instagram e TikTok questi gode di un importante seguito. Si parla di oltre 70mila followers su Tik Tok, un numero decisamente alto. Su Instagram Arnold conta, invece, circa 68mila follower e si definisce un creator digitale. Una scoperta che ha fatto storcere il naso a molti spettatori, qualcuno ora scrive sui social di sentirsi preso in giro. (continua a leggere dopo le foto)

“La mia famiglia è tanto, se sono chi sono, lo devo a loro”

Nella sua clip di presentazione, Arnold al GF 2023 ha raccontato di avere 22 anni, di essere originario del Ghana e di avere un lavoro in un’agenzia di comunicazione. Il gieffino è molto legato alla sua famiglia adottiva. Arnold Cardaropoli è il più giovane del gruppo che si trova ad abitare nel loft di Cinecittà. È stato adottato da una coppia insieme a suo fratello. Poi l’arrivo di una piccola sorellina che ha arricchito ancor di più la famiglia. Cresciuto tra educazione e rigore, il concorrente ha sempre speso il suo tempo a costruire la sua indipendenza facendo i lavori più disparati. Cosa rappresenta la famiglia per lui? “La mia famiglia è tanto, se sono chi sono lo devo a loro”, ha replicato il giovane varcando la soglia della porta rossa.