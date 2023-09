Gf, si mette male ora per il concorrente: esplode l’ira del pubblico

Il Grande Fratello sta vivendo momenti di tensione già nei primi giorni di trasmissione, a causa delle controversie legate al concorrente Paolo Masella. Ecco cosa ha detto e come il pubblico reagisce a queste affermazioni scottanti. Il nuovo corso del Grande Fratello ha preso il via con grande attesa da parte del pubblico, ma non è mancato un inizio turbolento. Uno dei concorrenti, Paolo Masella, ha già suscitato polemiche e sospetti di possibile squalifica a causa delle sue dichiarazioni controverse.

Leggi anche: Kata scomparsa, svolta choc nel caso: chi sono indagati ora

Leggi anche: Terremoto in Italia, la terra trema ancora: la zona colpita

#Schwazer squalificato 2 volte per doping si allena nella casa del #GrandeFratello #GF con il sogno di poter tornare a gareggiare nelle Olimpiadi di #Paris2024.La sua condanna scade a Luglio 2024.#PaoloMasella coinquilino

“Oggi se ricomincia a drogà?Ehm a fare gli integratori”🙈 pic.twitter.com/jRVMneSnfK — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) September 13, 2023

Paolo Masella e le sue affermazioni shock

Paolo Masella, un giovane romano di 25 anni, sembra aver fatto un ingresso nella casa del Grande Fratello con atteggiamenti che hanno immediatamente suscitato polemiche. In un primo momento, ha espresso un commento misogino riguardo alle donne che si lasciano baciare al primo appuntamento, sostenendo che non possa avere una relazione con chi “dà poco valore a un bacio”. Ancora più sorprendentemente, una delle concorrenti, Letizia Petris, ha approvato questa sua affermazione, alimentando ulteriormente la controversia.

Leggi anche: La favola di Kiefer e il telefono di Sharapova: così i tennisti danno il proprio contributo nella lotta al Covid-19

Il macellaio ieri sera ha fatto anche questo discorso secondo cui una ragazza se ti bacia alla prima sera è una facile quindi “ ottengo l’obiettivo e poi sparisco per sempre “ 🥶 #Gf #Grandefratello pic.twitter.com/7WBhNNToQt — Soqquadro (@gicarestik2) September 13, 2023

La provocazione verso Alex Schwazer

Ma la situazione si è aggravata ulteriormente quando Paolo Masella ha lanciato una provocazione nei confronti di Alex Schwazer, l’atleta olimpico noto per la sua squalifica per uso di droghe. Mentre Alex si allenava su un tapis roulant, Paolo ha urlato da lontano: “Oggi ricominci a drogarti?” Quando Alex ha chiesto di ripetere, il rumore dell’attrezzo ha coperto le parole di Masella, che ha quindi finto di aver detto qualcosa di diverso: “Dovresti iniziare a prendere degli integratori, se li richiediamo, ce li portano“. Queste battute hanno suscitato una reazione significativa sui social media, con molte persone che si sono indignate per le affermazioni di Paolo Masella. La domanda che ora sorge è se il Grande Fratello prenderà delle misure disciplinari per affrontare questa situazione e evitare che il programma prenda una direzione negativa già dalla prima settimana.