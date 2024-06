Home | GP Spagna, prove libere: Norris brucia Verstappen per 24 millesimi

GP Spagna prove libere risultati. È il weekend del Gran Premio di Spagna. In queste ore si sono tenute le prove libere, test di avvicinamento alle qualifiche e poi alla gara di domenica. Lando Norris ha bruciato tutti nelle libere, anche il pilota della RedBull Max Verstappen, dietro di appena 24 millesimi. (Continua…)

Leggi anche: F1, la Ferrari spinge sugli upgrade: 3 nuove ali posteriori

Leggi anche: I 7 incidenti di F1 più drammatici di sempre

GP Spagna prove libere risultati

Si torna in pista sul circuito del Montmeló per il GP di Spagna. La prima sessione di prove libere sorride alla McLaren ed in particolare a Lando Norris, che brucia tutti anche il campione Max Verstappen, dietro di appena 24 millesimi. Dietro la Ferrari con Carlos Sainz, la Mercedes con George Russell e poi Sergio Perez della Red Bull, Oscar Piastri della McLaren e Lewis Hamilton della Mercedes.

Sessione problematica per Charles Leclerc, che ha faticato nel trovare un assetto competitivo, dopo aver rischiato una collisione con l’Aston Martin di Lance Stroll nel finale. Il monegasco chiude in undicesima posizione e spera di rifarsi domani in qualifica.