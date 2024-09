Home | GP Singapore: pole per Norris davanti a Verstappen, Ferrari in quinta fila

GP Singapore qualifiche, pole per Lando Norris. Il pilota della McLaren ha conquistato la pole position facendo registrare un tempo di 1:29.525; il britannico ha battuto la Red Bull di Max Verstappen, che si è piazzato a soli 203 millesimi di distanza. A sorpresa, la seconda fila è stata occupata dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Oscar Piastri, con l’altra McLaren, ha chiuso solo quinto, non riuscendo a brillare nel frenetico finale delle qualifiche. In terza fila, accanto a lui, Nico Hulkenberg sulla Haas motorizzata Ferrari, un risultato decisamente inaspettato. Dietro di loro, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda completano le prime quattro file.

Le Ferrari hanno avuto una giornata complicata. Charles Leclerc ha visto cancellato il suo miglior tempo, scivolando così in nona posizione. Per Carlos Sainz, invece, la situazione è stata ancora più critica: un errore durante il suo giro di lancio ha causato un incidente, portando all’interruzione della Q3. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua SF-24 alla curva “double apex” sinistra che conduce al rettilineo principale, andando a impattare con il posteriore contro le barriere. Nonostante i gravi danni alla vettura, Sainz è uscito illeso dall’incidente, ma è stato successivamente ammonito dalla Direzione Gara per aver attraversato la pista senza essere scortato dai commissari. A completare la giornata negativa per la Scuderia Ferrari, è arrivata anche una multa di cinquemila euro per aver modificato la pressione degli pneumatici senza autorizzazione da parte della FIA e senza la presenza di un suo rappresentante.