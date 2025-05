GP Miami, qualifiche: Verstappen beffa le McLaren, splendido terzo posto per Antonelli

GP Miami qualifiche, Max Verstappen ancora guastafeste per le McLaren: il campione del mondo è primo davanti a Norris e ad un ottimo Antonelli. Verstappen in pole a Miami con record: Antonelli terzo tra le McLaren. Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Miami, la terza del 2025 e la quarantatreesima in carriera, con un giro perfetto che gli vale anche il nuovo record della pista. Il campione del mondo della Red Bull precede di appena 65 millesimi la McLaren di Lando Norris, che si conferma ancora una volta il rivale più costante del pilota olandese.

Antonelli sorprende, prima fila sfiorata

Colpo di scena alle spalle dei due: Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, firma il terzo tempo assoluto, staccato di soli 2 millesimi da Norris. Il giovanissimo talento italiano si prende anche la soddisfazione di precedere l’altra McLaren di Oscar Piastri (+0.171), facendo segnare una delle sue migliori qualifiche in Formula 1.

Russell e Sainz in terza fila, quinta fila per Ocon e Tsunoda

Alle spalle dei primi quattro, George Russell chiude con il quinto tempo, mentre Carlos Sainz, unico a salvare il bilancio Ferrari, si qualifica sesto. Il monegasco Charles Leclerc resta invece deludente: ottavo a oltre mezzo secondo da Verstappen, dietro anche alla Williams di Alexander Albon, settimo.

A completare la top ten, troviamo Esteban Ocon (Alpine) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls), protagonisti di una qualifica solida che vale loro la quinta fila sullo schieramento di partenza.

Hamilton fuori dal Q3: solo dodicesimo

Clamorosa l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton, solo dodicesimo con una Mercedes lontana dai riferimenti dei migliori. Il sette volte iridato paga l’instabilità dell’auto, chiudendo una giornata partita con il podio nella Sprint e finita in tono ben più mesto.

Bortoleto ancora convincente, male Alonso e Bearman

Buona prova per il rookie Gabriel Bortoleto (Sauber), tredicesimo e davanti al compagno di squadra Nico Hülkenberg, che scatterà dalla sedicesima posizione. Tra loro si inserisce Jack Doohan, il migliore in casa Alpine. Delude Fernando Alonso, solo diciassettesimo dopo l’incidente nella Sprint, mentre Pierre Gasly partirà diciottesimo, alle spalle del compagno di team Doohan per la prima volta nel 2025.

Ultima fila per Stroll e Bearman

Chiudono la griglia Lance Stroll, quinto nella Sprint grazie anche alla penalità di Albon, e Oliver Bearman, che non riesce a migliorare la prestazione del mattino e si ritrova nuovamente in ultima fila.

