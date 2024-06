Motori. GP Canada, Verstappen torna padrone: doppio ritiro per le Ferrari. Il Gran Premio del Canada è una gara automobilistica di Formula 1, valida quale prova del Campionato mondiale di Formula 1 dal 1967. La gara si corre sul Circuito di Montréal, sull’isola artificiale di Notre-Dame. Ieri 10 Giugno 2024 è andato in scena il GP di Canada 2024. Una giornata totalmente da dimenticare per la Ferrari, costretta a due ritiri. Terza vittoria consecutiva per Max Verstappen a Montreal. Il campione olandese vince un Gran Premio del Canada dalle mutevoli condizioni meteo e da due interventi della Safety Car. Secondo gradino del podio per Lando Norris con la McLaren davanti a George Russell (Mercedes) che era scattato dalla pole position. (Continua a leggere dopo le foto)

Gara da dimenticare per le Ferrari, che erano scattate dalla sesta fila dopo essere rimaste escluse dalla fase finale delle qualifiche. Charles Leclerc e Carlos Sainz entrambi costretti al ritiro, non accadeva da due anni. Problemi alla power unit per il monegasco, la cui performance è stata compromessa da una monoposto lenta in rettilineo e da un azzardo-gomme. Danni all’aerodinamica per un contatto a centrogruppo nelle prime battute del GP e poi un testacoda mentre era in lotta con Alexander Albon per lo spagnolo. Lewis Hamilton chiude ai piedi del podio, Oscar Piastri sigilla la top five davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e del beniamino di casa Lance Stroll. Ottavo al traguardo nonodstante una penalizzazione di cinque secondi per partenza anticipatia, Daniel Ricciardo precede con la VISA Cash App le due Alpine di Pierre Gasly e dell’ormai separato in casa Esteban Ocon che portano per la prima volta quest’anno entrambe le proprie A524 in zona punti, raccogliendone tre in un colpo solo, contro i due che il team bleu aveva racimolato nei precedenti otto appuntamenti di questa stagione. Sotto la lente d’ingrandimento del Collegio dei Commissari di Gara guidato dell’x pilota di F.1 Derek Warwick anche il contatto tra Russell e Piastri nella esse che immette sul rettilineo dei pochi giri dalla bandiera a scacchi, sfociato qualche ore dopo la fine del GP in un nulla di fatto.