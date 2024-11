GP Brasile, pioggia battente a Interlagos: qualifiche rinviate alle 20

GP Brasile qualifiche rinviate alle 20, la decisione della FIA. Le condizioni meteo non danno tregua a Interlagos: la pioggia battente ha costretto gli organizzatori a posticipare le qualifiche del GP del Brasile, in un weekend già reso complicato dai cambiamenti tecnici e dalle penalità in griglia. L’obiettivo è quello di riprendere le qualifiche dopo la Sprint Race. Max Verstappen, già penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione della Power Unit, è costretto a fare i conti anche con una penalità ulteriore a seguito della Sprint Race, aggiungendo così ulteriori sfide alla sua corsa al titolo.

Il campione olandese, che puntava a difendere la leadership in classifica con la massima competitività, si trova dunque a dover recuperare posizioni strategiche su una pista già difficile, mentre gli altri contendenti, tra cui Lando Norris e i piloti Ferrari, sono pronti a sfruttare la situazione a proprio vantaggio.