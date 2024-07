GP Belgio qualifiche Leclerc in pole position. Il pilota monegasco della Ferrari si qualifica in pole position sul circuito di Spa, quattordicesimo round del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024. Le qualifiche si sono svolte sotto la pioggia e sono state dominate dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha segnato il miglior tempo di 1’53”159 con gomme intermedie. Tuttavia, Verstappen sarĂ retrocesso di 10 posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione del motore endotermico sulla sua RB-20.

