Gp Azerbaijan Piastri vince davanti a Leclerc. Il pilota della McLaren conquista la sua seconda vittoria nel Mondiale, salendo sul gradino più alto del podio al termine di un’emozionante gran premio a Baku. La gara è stata caratterizzata da un lungo duello tra il pilota australiano e Charles Leclerc, partito dalla pole position e dominatore della prima parte con le gomme medie.

IT'S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! 🏆



HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! 👏👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY