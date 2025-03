Home | ​Meteo, è in arrivo la “goccia fredda”: allerta in otto regioni

​Meteo, è in arrivo la “goccia fredda”: allerta in otto regioni – Un’area di bassa pressione in formazione sul Mar Tirreno meridionale porterà un flusso instabile che colpirà in particolare le regioni del Sud, con fenomeni di forte intensità sulle zone dell’arco ionico. Le previsioni indicano piogge diffuse e temporali persistenti, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base delle ultime previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Spetta alle autorità locali l’attivazione delle misure di protezione civile nei territori interessati. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Garlasco, spunta la telefonata di una donna: cosa si scopre e cosa non torna

Leggi anche: Garlasco, spunta un nuovo indizio tra i reperti: “Sopra c’è la sua impronta”

​Meteo, è in arrivo la “goccia fredda”: allerta in otto regioni

Una “goccia fredda” sta per impattare l’Italia, portando un’ondata di maltempo con piogge, temporali e un calo delle temperature su diverse regioni. Ma cos’è? Il termine “goccia fredda” si riferisce a una massa d’aria fredda in quota che si stacca da una più ampia depressione atlantica o nordeuropea, muovendosi verso sud. Questo fenomeno crea condizioni ideali per lo sviluppo di perturbazioni atmosferiche, causando instabilità e maltempo nelle aree interessate. Il maltempo potrebbe causare allagamenti, smottamenti e disagi alla viabilità, specialmente nelle aree più esposte. La situazione viene costantemente monitorata: i cittadini possono consultare il bollettino nazionale di criticità e allertasul sito della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papa Francesco, il medico rivela: “Ecco quando credeva di non farcela”

Leggi anche: “C’è un corpo sui binari”: terribile scoperta in Italia, circolazione sospesa

Meteo, temporali e venti fino a burrasca: tutto a causa della “goccia fredda”

Secondo il Centro Meteo Italiano, il 26 marzo 2025 un vortice depressionario transiterà sul Mediterraneo, influenzando principalmente le regioni del Centro-Sud Italia. Ciò comporterà condizioni di tempo instabile con piogge e temporali diffusi. Il sito iLMeteo.it ha emesso un avviso per possibili nubifragi tra il 26 e il 28 marzo. La formazione di un ciclone sul Mediterraneo potrebbe intensificare il maltempo, aumentando il rischio di eventi estremi come nubifragi e grandinate. Vediamo quali saranno le regioni più coinvolte da tali fenomeni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva