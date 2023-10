Giuseppe Garibaldi mentre si trovava in giardino con Fiordaliso, le ha confidato di avere un problema di salute. Il concorrente ha ammesso di avere tanto dolore e anche una sensazione di nausea. I fan hanno provato ad indovinare di cosa si trattasse, essendo preoccupati per uno dei concorrenti più amati della casa. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi sta male

Il gieffino sta facendo i conti con un problema di salute nelle ultime ore. Nella serata di ieri ha confessato a Fiordaliso di essere stato visitato da un dottore. Il responso non è stato dei migliori. “Mi hanno detto che sono combinato male”, ha raccontato alla compagna di avventura. Secondo i telespettatori più attenti, Garibaldi avrebbe un forte mal di schiena. “Mi sono fatto vedere, mi viene anche da vomitare. Mi ha detto che sono combinato male. Mi ha dato delle pasticche che non mi stanno facendo effetto”. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi ha male alla schiena: cosa gli ha detto il medico

Chi segue attentamente il programma parla di “un dolore alla schiena, fino al collo”. “Credo abbia problemi con la cervicale”, ha commentato un utente. Le sue condizioni di salute però non sarebbero preoccupanti. Le telecamere del “GF” hanno ripreso Garibaldi mentre dormiva tranquillamente questa mattina. Ma il concorrente non ha solo problemi di salute a cui pensare. Un’affermazione di Massimiliano Varrese lo ha particolarmente indispettito. (Continua dopo le foto)

Giuseppe Garibaldi indispettito da Massimiliano Varrese

Durante la giornata di ieri, i concorrenti nella casa del Grande Fratello si sono divertiti con un gioco ideato da Vittorio. Uno per volta avrebbe posto una domanda scomoda a qualcun altro nella casa. Quando è toccato a Beatrice, l’attrice si è fiondata su Varrese per scoprire con chi, tra i presenti, vorrebbe dormire all’interno della casa. La scelta dell’attore è ricaduta su di lei. “Sarebbe un’opportunità per entrare più in confidenza intima con Bea e capire cose che vorrei capire”, ha spiegato. “Lo sapevo”, ha risposto Beatrice. Giuseppe Garibaldi si è allontanato, ingelosito dallo scambio di battute. L’attrice lo ha subito consolato. “Mi piaci solo tu, non sarà mai mio amico. Ero contenta della risposta perché ha confermato la mia tesi. Mi ha dato una chiave di lettura”.