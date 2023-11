Giulia Cecchettin, il commento sul padre di Nicola Porro

La tragica scomparsa di Giulia Cecchettin, una giovane di 22 anni, ha sollevato un’ondata di emozioni e dibattiti in Italia. Recentemente, Nicola Porro, noto giornalista, ha affrontato questo argomento nel suo programma televisivo “Stasera Italia” su Rete 4, offrendo un punto di vista che va oltre la semplice cronaca, toccando temi profondi come la reazione del padre della vittima e le implicazioni sociali di un tale atto.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, il duro sfogo della sorella a “Storie Italiane”

Leggi anche: Cosa ha fatto Filippo Turetta dopo l’omicidio di Giulia

Nicola Porro parla del padre di Giulia Cecchettin

Nicola Porro, nel suo editoriale, si è concentrato sulla reazione del padre di Giulia Cecchettin e sulle parole pronunciate in un momento di immenso dolore. Ha evidenziato come il padre abbia trasformato la sua tragedia personale in un messaggio di consapevolezza, mettendo in guardia sulla violenza contro le donne. La sua capacità di pensare alle future vittime in un momento così critico è stata definita da Porro come un aspetto significativo e profondo di questa triste vicenda. Porro apre così il suo programma: “Giulia Cecchettin è stata uccisa dal suo ex fidanzato con una serie di coltellate ed è una di quelle cose che colpiscono evidentemente l’immaginario collettivo e soprattutto colpisce secondo me il gigante di questa storia che è il padre di Giulia”. Aggiunge: “Ve lo dico senza nessuna remora. Il padre di Giulia ha detto delle cose incredibili soprattutto pensando che sua figlia non c’è più e come non c’è più sua figlia, dicendo ‘attenzione ai segnali di quello che è avvenuto a mia figlia’, pensa già alle nuove possibili vittime di quelle che sono le violenze a opera degli uomini nei confronti delle donne”.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, retroscena choc su Filippo Turetta: le parole della sorella di lei

Leggi anche: Giulia Cecchettin, Cesara Buonamici sulla sorella Elena: italiani su tutte le furie

La cultura del femminicidio secondo Porro

Porro, nel suo sito, ha anche commentato la lettera di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, pubblicata sul Corriere della Sera. La lettera evidenzia come l’assassino non sia un caso isolato ma un prodotto della cultura patriarcale e dello stupro. Porro contesta questa visione, sostenendo che attribuire la colpa alla cultura del patriarcato è riduttivo e non riflette la complessità del problema del femminicidio. Queste dichiarazioni hanno aperto un dibattito più ampio sulla responsabilità collettiva e individuale nell’ambito della violenza di genere. “Non possiamo far passare questa idea: la cultura dello stupro non c’entra nulla col patriarcato e la cultura del patriarcato non c’entra nulla con questo omicidio”, ha commentato il giornalista.

“Siamo tutti colpevoli per la morte di Giulia?”, si chiede Nicola Porro. “Io non mi sento colpevole: lo posso essere di tante cose, ma non del patriarcato o della morte di Giulia. Ovviamente, Elena merita tutto il nostro rispetto semplicemente perché sta vivendo un lutto tremendo, ma non si può dire che il femminicidio è un omicidio di Stato”, ha concluso il giornalista nell’articolo pubblicato sul suo sito.