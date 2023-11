Giudice Sportivo, nessun provvedimento per Gatti: gli squalificati

Sono state rese note le sanzioni del Giudice Sportivo per l’undicesima giornata di Serie A. Nessun provvedimento per Federico Gatti e la sua “sbracciata” ai danni di Djuric dell’Hellas Verona. Ecco gli squalificati per il prossimo turno di campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Harden lascia Phila: è dei Clippers

Leggi anche: L’aquila della Lazio ha volato nella curva della Fiorentina: la reazione dei tifosi

L’arbitro Luca Massimi gesticola durante la partita di Serie A TIM tra Empoli FC e Atalanta BC allo Stadio Carlo Castellani il 30 ottobre 2023 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nessuna penalizzazione è stata inflitta a Gatti dopo il contrasto con Djuric nel primo tempo di Juventus-Verona, match valido per la decima giornata di campionato. I due giocatori sono entrati in collisione a centrocampo su un lungo rinvio, ma è stato l’attaccante del Verona a subire il peggio, colpito dal difensore centrale della Juventus. Il rapporto del Giudice Sportivo però non ha previsto alcuna azione disciplinare poiché l’incidente è stato osservato e valutato dagli Ufficiali di gara.

Gli squalificati

Tuttavia, cinque giocatori non parteciperanno all’undicesima giornata, tra cui Natan, che è stato espulso nel finale di Napoli-Milan e non potrà giocare contro la Salernitana. Alcuni giocatori erano già in diffida e quattro di loro sono stati ammoniti, quindi non saranno disponibili per il prossimo turno: Bani (Genoa), Gyomber (Salernitana), Maleh (Empoli) e Paredes (Roma), e non giocheranno rispettivamente contro Cagliari, Napoli, Frosinone e Lecce. Inoltre, Juric sarà squalificato per la prossima partita Torino-Sassuolo.