Giro d’Italia, Pogacar vince anche a Bassano e mette il sigillo finale sulla corsa rosa

Giro d’Italia Pogacar vince anche a Bassano. Tadej l’aveva promesso: sul Monte Grappa avrebbe compiuto un’altra impresa per i numerosi tifosi sloveni presenti a sostenerlo lungo il tracciato. Il capitano dell’UAE Team Emirates ha mantenuto le aspettative, vincendo la ventesima tappa del Giro d’Italia con arrivo a Bassano del Grappa e consolidando la sua posizione in testa alla classifica generale.

Gli altri concorrenti non hanno potuto fare nulla: il francese Valentin Paret Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha concluso in seconda posizione, con un ritardo di 2’07”, seguito da Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius): il ciclista romano è ora quinto in classifica generale ma a ben 12 minuti e 49 secondi da Pogacar.