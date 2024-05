Home | Giro d’Italia, Kooij vince in volata a Napoli

Giro d’Italia Kooij vince a Napoli. Dopo una nona tappa adrenalinica, il Giro d’Italia 2024 approda al suo primo giorno di riposo. A Napoli, Olav Kooij e il team Visma | Lease a Bike conquistano una vittoria di grande spessore, specialmente considerando le recenti defezioni. Il giovane olandese riesce a superare Jonathan Milan sul traguardo, replicando il secondo posto ottenuto a Fossano e surclassando il rivale negli ultimi metri.

Amara è la pillola da ingoiare per la squadra Alpecin-Deceuninck, soprattutto per Kaden Groves. La Polti-Kometa domina gran parte della giornata, mentre Jhonatan Narvaez si conferma come uno dei corridori più coraggiosi di questa edizione, sfiorando un’impresa di altissimo livello.