Giro d'Italia, Ganna va in fuga ma viene ripreso: Milan vince ad Andora

Giro d’Italia, Ganna va in fuga ma viene ripreso: Milan vince ad Andora. Il Giro d’Italia (detto anche Giro o Corsa Rosa) è una corsa a tappe di ciclismo su strada professionistico che si svolge annualmente lungo le strade italiane. Ventuno sono le tappe del Giro d’Italia che si terrà dal 4 al 26 maggio. La corsa ha preso il via con un’impegnativa prima tappa con arrivo a Torino nel 75° anniversario della tragedia di Superga. La passerella finale si avrà a Roma nell’incredibile cornice dei Fori Imperiali. L’azzurro Jonathan Milan di Lidl-Trek ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia, 190 chilometri tra Acqui Terme (Alessandria) e Andora (Savona), dopo che la volata di Filippo Ganna di Ineos Grenadier era stata ripresa dal gruppo. Per Milan decisivo il gioco di squadra con il compagno Simone Consonni. (Continua a leggere dopo le foto)

La quarta tappa del Giro d’Italia di ciclismo è partita dal centro storico di Acqui Terme (Alessandria), 190 chilometri fino ad Andora (Savona). Finale adatto ai velocisti, con un tracciato che ha offerto occasioni per sorprese. La maglia rosa è Tadej Pogacar, con 46″ di vantaggio su Thomas e 47″ su Martinez. L’Italia può finalmente festeggiare al Giro d’Italia con Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek si è imposto in volata nella quarta tappa della Corsa Rosa superando sul traguardo di Andora l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrein-Victorius). Il campione olimpico ha riscattato alla perfezione l’amarezza per il secondo posto del giorno precedente riprendendosi così la maglia ciclamino dedicata alla classifica a punti.