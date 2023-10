Martina è morta per colpa di un errore della suocera. La ragazza aveva soli 31 anni ed era una giovane madre. La tragedia si è consumata il giorno prima del battesimo della figlia di Martina. Lei e il compagno, residenti in Germania, avevano deciso di tornare in Italia per festeggiare la piccola con i parenti. Il drammatico incidente però ha stravolto i piani, distruggendo una famiglia intera, scioccata per quanto è accaduto. (Continua dopo le foto)

Firenze, ragazza uccisa per sbaglio dalla suocera

Erano le 16:40 di sabato, 21 ottobre 2023. Il dramma si è consumato in piazza Serristori a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Martina e la suocera erano uscite insieme per ultimare gli acquisti per il battesimo della figlia della ragazza. La 31enne stava sistemando gli acquisti nel bagagliaio della Mini, al volante c’era la suocera, una 66enne residente a Pistoia. La bimba era seduta dietro, nel seggiolino. L’auto è partita improvvisamente prendendo in pieno Martina.

I soccorsi

L’auto sarebbe scattato presumibilmente per errore e la suocera avrebbe premuto il pedale dell’acceleratore anziché del freno. La 31enne è stata travolta ed è morta sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. La suocera di Martina dopo aver scoperto che la ragazza non ce l’aveva fatta, è stata ricoverata in stato di choc. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Firenze, riporta Il Messaggero. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Stando alla prima ricostruzione della dinamica del drammatico incidente, l’auto, con cambio automatico, pare fosse ferma in leggera discesa quando è avvenuta la tragedia. Sotto choc anche Gian Marco, il compagno di Martina e figlia della donna che lo ha investito. Si è trattato di una terribile vicenda che ha sconvolto la comunità. I funerali per l’ultimo addio a Martina verranno celebrati nella chiesa di Sant’Agostino a Prato oggi, lunedì 23 ottobre.