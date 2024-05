Gioca 10€ e vince 2 milioni al gratta e vinci: poi il gesto impensabile

Il Gratta e Vinci è il marchio che identifica le lotterie nazionali ad estrazione istantanea previste dal D.M. 12 febbraio 1991 n. 183, regolamentate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le lotterie ad estrazione istantanea vengono realizzate con la vendita di biglietti su cui è stampata una combinazione di numeri o di simboli, nascosta da una patina asportabile con abrasione. La modalità di gioco richiede di asportare, grattandola, la patina che ricopre l’area di gioco per scoprire la combinazione di numeri o di simboli celata. La combinazione risulta vincente se risponde a quanto previsto dalle regole del gioco, riportate sul biglietto stesso. Un signore ha sfidanto la fortuna e con 10 euro ha vinto 2 milioni. (Continua a leggere dopo le foto)

Faenza, con 10 euro vince due milioni al “Gratta e vinci”

Faenza, con 10 euro vince due milioni al “Gratta e vinci”. La straordinaria schedina di Turbo Cash al Gratta e Vinci, è stata venduta sabato 27 Aprile 2024 al bar tabacchi Matrix di via Forlivese 44/46, conosciuto anche come Bar della Punta, nel borgo Durbecco, a Faenza, in provincia di Ravenna. Si tratta di una delle maggiori vincite nel territorio faentino con i Gratta e Vinci. Ad aggiudicarsi il ricco bottino è un cliente abituale del locale, un giovane piccolo imprenditore residente in zona. Come funziona questo tipo di Gratta e Vinci? Nel caso del Turbo Cash, il giocatore deve controllare se nei propri numeri all’interno dell’area “Go”, trova una o più volte, uno o più numeri vincenti, in modo da vincere il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il rispettivo moltiplicatore. Quante probabilità ci sono di vincere 2 milioni di euro, ossia l’importo massimo? Una ogni 8.880.000 biglietti.

