Gianmarco Tamberi in gara domani. Nonostante le recenti difficoltà, la stella azzurra del salto in alto è determinata a dare il meglio nel suo debutto a Parigi 2024, fissato per mercoledì mattina. “Domani sarà probabilmente la sfida più ardua della mia vita”, ha dichiarato Tamberi, che ha affrontato un recente problema ai reni.

“Ora non è più una questione di come mi sento, ma di ciò di cui sono capace! Lotterò con tutte le mie forze, convinto che il duro lavoro svolto fino a tre giorni fa non sia stato vano. Ho sempre creduto che il cuore e la mente facciano la differenza, e ora è giunto il momento di dimostrarlo! Alle 10.05, so che non dovrei chiederlo, ma ora più che mai ho bisogno del vostro sostegno. Voglio sapere quanti di voi saranno al mio fianco sulla pedana domani mattina. Siete la mia fonte di forza, e ora ne ho bisogno più che mai.”