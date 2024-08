Home | Gianmarco Tamberi in ospedale per un calcolo renale: Olimpiadi a rischio

Gianmarco Tamberi come sta. Non è di certo una Olimpiade fortunata per la nazionale italiana. Dopo il ritiro per infortunio di Jannik Sinner, numero uno nel tennis, potrebbe arrivare anche il ritiro di Gianmarco Tamberi, numero uno nel salto in alto. L’Italia praticamente vede sfumare la possibilità di arrivare a medaglia, anche se nel tennis ha rimediato Lorenzo Musetti, conquistando il bronzo. Tamberi è ricoverato in ospedale per un calcolo renale e le sue condizioni destano preoccupazione. (Continua…)

Gianmarco Tamberi in ospedale

Il campione olimpico di salto in alto a Tokyo costretto al ricovero in ospedale a causa di un calcolo renale. È stato lui stesso ad annunciarlo sui social: “Non può essere vero. Ieri ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale”. Olimpiadi a rischio per Tamberi, che sarebbe dovuto partire ieri per Parigi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)