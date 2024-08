Olimpiadi tennis Musetti storico bronzo dopo 100 anni. Ad un secolo esatto dal trionfo di Uberto De Morpurgo, il tennis italiano ritorna in vetta alle Olimpiadi nel singolare maschile. Lorenzo Musetti ha compiuto un’impresa straordinaria battendo Felix Auger-Aliassime nella finale per il bronzo dopo più di due ore di gioco. Musetti ha riscattato la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic imponendosi sul canadese con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3.

Musetti ha ottenuto un break immediato approfittando delle difficoltà al servizio di Auger-Aliassime, conquistando cinque occasioni per portarsi in vantaggio e capitalizzando su una di queste. Ha mantenuto saldamente il proprio servizio, costringendo l’avversario a giocare più a rete e sfruttando il suo rovescio. Tuttavia, nel corso dell’ottavo game, ha subito un momentaneo calo consentendo a Auger-Aliassime di effettuare il break e pareggiare il set. Il giovane di Carrara ha però reagito immediatamente, costringendo il canadese agli errori e riuscendo a vincere il primo set per 6-4.

Nella seconda frazione, Musetti ha perso momentaneamente concentrazione trovandosi presto sotto di 3-0, ma è riuscito a recuperare una palla per il contro-break con una serie di ace da parte di Auger-Aliassime. Tuttavia, questo ha destabilizzato Musetti che ha vinto solo un gioco prima di perdere nuovamente il proprio servizio e il set per 6-1.

Nel terzo set, Musetti ha iniziato in modo più sereno, conquistando subito il proprio servizio e mantenendolo nonostante i tentativi di Auger-Aliassime di riportarsi in partita. Musetti ha adottato una tattica di gioco aggressiva che ha messo sotto pressione l’avversario, guadagnandosi due palle-break nel quarto game, ma entrambe annullate dal canadese con il servizio.

Nonostante alcuni errori di Auger-Aliassime dovuti alla stanchezza, la partita è proseguita in equilibrio, con Musetti che ha dovuto dare il meglio di sé per mantenere il proprio turno di servizio, fino all’ottavo game quando, grazie a continui cambi di ritmo e stili di gioco, ha messo in difficoltà un Auger-Aliassime esausto. Questo momento decisivo ha consentito a Musetti di concludere la partita nel modo migliore, vincendo il set decisivo per 6-3 e aggiudicandosi la medaglia di bronzo olimpica nel singolare maschile.