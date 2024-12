Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Conte con Neres nel tridente, Kvara dalla panchina

Genoa-Napoli probabili formazioni del match valido per la diciassettesima giornata della Serie A che si gioca oggi alle 18 al “Ferraris”. Con il Genoa in festa per il nuovo capitolo societario e un Napoli che cerca continuità nonostante l’assenza di Buongiorno, si prevede una gara combattuta. Entrambe le squadre vogliono confermare i progressi delle ultime giornate.

Le scelte di Vieira

Giornata speciale per il Genoa, che scenderà in campo davanti al proprio pubblico nella prima partita sotto la nuova proprietà. Il tecnico Patrick Vieira può sorridere per il recupero di Ekuban, che andrà in panchina. Probabili scelte di formazione: tra i pali, fiducia a Leali, mentre in difesa confermati Bani e Vasquez, con uno tra Sabelli e Vogliaco a destra e Martin a sinistra. A centrocampo agirà il tiro Frendrup, Badelj e Thorsby. In attacco sulla trequarti il tandem Miretti e Zanoli sarà incaricato di supportare Pinamonti.

Le scelte di Conte

Un imprevisto scuote il Napoli: l’infortunio di Alessandro Buongiorno costringe il tecnico Antonio Conte a rivedere la difesa. Al suo posto, probabile l’inserimento di Juan Jesus. Retroguardia dunqye con Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e il duo centrale Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo confermato il trio Lobotka, Anguissa e McTominay mentre in attacco il tridente sarà composto da Politano, David Neres e Lukaku. Novità su Kvaratskhelia, che potrebbe rientrare tra i convocati, ma partirà dalla panchina.

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli (Vogliacco), Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

