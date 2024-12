Torino-Bologna, le probabili formazioni: Vanoli senza Coco, Italiano recupera Orsolini

Torino-Bologna probabili formazioni del match valido per la diciassettesima giornata della Serie A che si gioca domani alle 15. Tra granata e rossoblu si prospetta una sfida equilibrata, con due squadre in cerca di punti importanti. Entrambi gli allenatori sono ancora in fase di valutazione delle scelte definitive, ma le probabili formazioni sono già delineate.

Si Mister, giocare al Grande Torino è la cosa più bella 🥰



Paolo Vanoli presenta #TorinoBologna sul nostro canale YouTube 🎙️ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 20, 2024

Le scelte di Vanoli

Dopo cinque gare consecutive con lo stesso assetto difensivo, il tecnico Paolo Vanoli sarà costretto a cambiare: l’assenza di Valentin Coco, fermato per squalifica, apre le porte al rilancio di Guillermo Maripan, che affiancherà Walukiewicz e Masina nel terzetto arretrato. Ballottaggi in corso a centrocampo, tre nomi per due maglie: Vlasic, Linetty e il giovane Gineitis sono in lizza. In attacco, accanto a Tyler Adams, si deciderà tra Sanabria e Karamoh. Sulle fasce a sinistra, conferma per Sosa, reduce da un’ottima prestazione contro l’Empoli.A destra, Pedersen sembra favorito su Lazaro.

Le scelte di Italiano

Vincenzo Italiano ritrova Riccardo Orsolini, ma l’esterno dovrebbe partire dalla panchina per essere eventualmente impiegato a partita in corso: al suo posto Dominguez. Attacco rinnovato: in assenza di Ndoye, il tecnico potrebbe spostare Odgaard sull’esterno, con Ferguson avanzato sulla trequarti; al centro dell’attacco, il giovane Santiago Castro è una certezza. A centrocampo la coppia Freuler-Pobega è confermata. In difesa, Beukema e Lucumì guideranno il reparto arretrato davanti alla porta difesa da Skorupski mentre sulle fasce ballottaggio tra Holm e Posch a destra, quindi a sinistra spazio a Miranda.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Perdesen, Vlasic, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Ferguson, Odgaard; Castro.

