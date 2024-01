Albert Gudmundsson non lascerà Genoa, almeno in questa sessione di mercato invernale. Questo è quanto trapelato sul fronte ligure dopo l’interesse manifestato dal West Ham nei confronti dell’attaccante islandese.

Leggi anche: Gudmundsson trascina il Genoa: cade il Sassuolo 1-2

Leggi anche: Dragusin al Tottenham: affare in chiusura

Il club londinese si era infatti attivato per tentare di portare in Premier League Gudmundsson, che sta facendo molto bene nel campionato italiano con 10 gol e 3 assist in 19 partite. L’ex Psv e Az Alkmaar ha suscitato l’interesse non solo degli Hammers ma anche del Milan che però ha ricevuto la medesima risposta e dovrà rivalutarne l’acquisto in estate. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dà indicazioni a Bani e Dragusin (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Dopo Dragusin, no Gudmundsson

Il Genoa infatti ha da poco accettato l’offerta del Tottenham che chiuderà per l’acquisto di Dragusin questo inverno, un’operazione che frutterà alla formazione ligure oltre 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta adeguata per la proprietà rossoblù che, al contempo, ha ritenuto incedibile l’altro elemento pregiato presente nella propria rosa: Alber Gudmundsson.

Come detto tuttavia le pretendenti per l’attaccante islandese non mancano con Milan e West Ham in prima fila per accaparrarsi le prestazioni del duttile attaccante genoano già nelle prime settimane della prossima sessione di mercato estiva. La valutazione che il Grifone fa di Gudmundsson si attesta intorno ai 30 milioni di euro.