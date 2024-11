Genoa-Como, le probabili formazioni del match che apre la dodicesima di Serie A

Genoa-Como probabili formazioni del match valido per la dodicesima giornata di Serie A in programma domani alle 21 al “Ferraris”. Sarà un match di alta intensità , con entrambe le squadre che lotteranno per conquistare punti fondamentali e risalire la classifica allontanandosi dalla zona retroscessione.

Back on the training pitch 💪 pic.twitter.com/WBsgtDFxFb — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 5, 2024

Alberto Gilardino, dopo la vittoria cruciale contro il Parma, intende dare continuità alla formazione vincente e sfruttare l’entusiasmo della squadra. Le assenze, però, restano numerose: Gollini, De Winter, Malinovskyi, Messias, Norton-Cuffy, Ankeye, Vitinha ed Ekuban sono ancora indisponibili. A destra, Zanoli è favorito su Sabelli, mentre in attacco vedremo il giovane Ekhator al fianco di Pinamonti, con Balotelli pronto a subentrare dalla panchina.

Sul fronte Como, la situazione è delicata. La squadra arriva da tre sconfitte consecutive e non vince da cinque partite. L’allenatore Fabregas deve fare i conti con assenze importanti a centrocampo: Perrone e Sergi Roberto sono fuori dai giochi, con Mazzitelli e Engelhardt pronti a prendere il loro posto. In difesa, Goldaniga coprirà la fascia destra in assenza di Van der Brempt. Per quanto riguarda l’attacco, il Como si presenta con una formazione offensiva: Belotti come centravanti, supportato da Cutrone e affiancato sugli esterni da Nico Paz e Strefezza.

Genoa (3-5-2): Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti.

Como (4-2-3-1): Audero: Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Cutrone, Paz; Belotti.

