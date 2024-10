Home | Gelo polare in arrivo in Italia, ecco dove e quando

Questo inzio Ottobre 2024 è stato piacevole, sole e temperature giuste per godersi questi giorni d’autunno. Ovviamente dureranno poco e il feddo tornerà sull’Italia provocando un cambiamento termico che sarà impossibile ignorare. Quindi quando arriva il freddo vero? Le ultime proiezioni dei modelli previsionali danno al riguardo delle indicazioni piuttosto chiare, e non mancano le sorprese. (Continua a leggere dopo le foto)

Le ultime settimane, in Italia, hanno visto le temperature oscillare tra un caldo praticamente estivo e scampoli di freddo da autunno inoltrato, ma via via che passano i giorni, si avvicina anche il momento del primo vero assaggio di inverno. Quindi quando arriva il freddo vero? La risposta a questa domanda è arrivata dal sito MeteoGiuliacci.it. Sul sito si legge: “Partiamo da quelle che sono quasi delle certezze, perché si tratta della previsione a 7-8 giorni, cioè relativa alla prossima settimana: la parte centrale di ottobre, fino a circa il 20 del mese, vedrà protagonista il caldo anomalo. Insomma, una vera e propria ottobrata, con temperature diffusamente al di sopra della norma e possibili punte fino a 30 gradi al Sud e Isole. Poi, nell’ultima parte di ottobre, è possibile un clamoroso ribaltone“.

