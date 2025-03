Garlasco, questa non ci voleva: adesso diventa tutto impossibile. Cosa succede

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, all’epoca poco più che 18enne, è indagato per il delitto di Garlasco. L’uomo era già stato coinvolto nell’inchiesta che si era conclusa con una archiviazione. Il caso era stato chiuso con una condanna in via definitiva dell’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, che si è sempre professato innocente e che sta scontando una pena a 16 anni. Ci sono degli intoppi che riguardano le nuove indagini su Andrea Sempio. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Andrea Sempio, l’esame del Dna

Qualche giorno fa, Andrea Sempio è stato sottoposto all'esame salivare e al tampone. Gli esami sono stati disposti dal gip di Pavia in modo coattivo dopo che la scorsa settimana l'uomo ha ricevuto l'informazione di garanzia con cui è stato invitato a sottoporsi ai prelievi per gli accertamenti sul Dna. L'obiettivo è quello di confrontare il Dna di Andrea Sempio con i campioni trovati sotto le unghie di Chiara Poggi. Ma c'è un problema.

Delitto di Garlasco, indagato Andrea Sempio: ma ci sono dei problemi con i reperti

Gli accertamenti avviati dalla Procura di Pavia per capire se Andrea Sempio sia il vero colpevole della morte di Chiara Poggi devono fare il conto con alcuni ostacoli. Uno di questi, deriva dal fatto che tra il 2021 e il 2022, la Procura di Pavia ha riconsegnato ad Alberto Stasi il materiale sequestrato durante le indagini preliminari, come richiesto dallo stesso Stasi, e ha contemporaneamente riconsegnato alla famiglia di Chiara una serie di oggetti sequestrati nella villa. Stasi si è riappropriato della sua bicicletta e la famiglia di Chiara ha riavuto degli orecchini, una sedia, una scheda fotografica e il computer della vittima, che all’epoca veniva usato dal fratello e dall’amico Andrea Sempio. Quel computer sarebbe stato oggi un elemento importante per l’indagine. Se c’era tanto Dna di Sempio da potersi trasmettere a Chiara, qualcosa sul mouse dovrebbe esserci ancora. Ma ormai quell’oggetto è inutilizzabile per l’indagine. Ma ci sono altri problemi.

