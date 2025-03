Garlasco, cosa non torna nella versione di Sempio: tutti i punti da chiarire

Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ci sono tanti punti da chiarire sul delitto di Garlasco, che si era chiuso anni fa con una sentenza per l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, che si trova in carcere. Alcuni elementi su Andrea Sempio non tornano. Come ad esempio, l’alibi, rappresentato da un tagliandino del parcheggio a Vigevano, che colloca l’allora 19enne lontano da Garlasco la mattina del delitto.