Home | Gaffe al Tg2, il tecnico svela per sbaglio il “trucco” della giornalista in collegamento

Il Tg2 è il telegiornale del secondo canale Rai. Viene trasmesso dalla Palazzina D del centro di produzione Rai di Saxa Rubra a Roma. Dal 31 dicembre 2012 il TG2 è divenuto il primo telegiornale della Rai a trasmettere nel formato d’immagine in 16:9 e il primo assoluto in Italia ad andare in onda in alta definizione. L’attuale direttore della testata è Antonio Preziosi. Nel corso della puntata del 7 ottobre 2024 è stata comessa una gaffe da uno dei tecnici del Tg2. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Gaffe al Tg2, il tecnico svela per sbaglio il “trucco” della giornalista in collegamento

Nel corso della consueta edizione serale del Tg2 del 7 ottobre 2024 è andato in onda una gaffe che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Quella che sembrava essere una semplice operazione tecnica di sistemazione di un microfono, ha rivelato ai telespettatori un dettaglio piuttosto curioso, lasciando il pubblico interdetto. Tutto è successo nel momento in cui la conduttrice del telegiornale, Lisa Marzoli, ha passato la linea alla collega Manuela Moreno per un collegamento. Un tecnico è apparso in scena per sistemare il microfono, svelando un’inattesa sorpresa su ciò che c’è davvero dietro le quinte.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”