Gabriele trovato morto a 23 anni: la scoperta nelle tasche del ragazzo

È stato trovato questa mattina un corpo in mare , è Gabriele Alessadria: il 23enne scomparso dal 17 agosto. La Guardia Costiera ha ripescato la salma al largo della costa a Vibo Valentia togliendo ogni speranza ad amici e familiari che lo cercavano da giorni. Il ragazzo aveva un biglietto in tasca.

Leggi anche: Maltempo, violento nubifragio: fulmine danneggia campanile

Leggi anche: Giuseppe annegato a 7 anni, lacrime ai funerali: cos’è successo

Gabriele trovato morto a 23 anni

Aveva 23 anni Gabriele Alessandria e viveva nella frazione di Portosalvo. Si era allontanato da casa la sera del 17 agosto ed è stato ritrovato senza vita al largo della costa vibonese. Sarebbe morto per annegamento, ma le cause del decesso potranno essere confermate però solo dopo l’autopsia. Potrebbe tratterebbe di suicidio. Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe lasciato un biglietto, che è stato ritrovato negli indumenti abbandonati sugli scogli, per spiegare ai familiari le ragioni dell’allontanamento.

Il 23enne lavorava nel ristorante “La Rosa dei Venti” a Bivona, e chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo riservato, ma gentile. La famiglia ha riferito che in passato aveva già tentato di allontanarsi, ma era sempre tornato a casa nel giro di poche ore. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia in montagna, crollo improvviso travolge alpinisti: il bilancio

L’ultimo avvistamento

La segnalazione è arrivata da alcune persone sulla riva che hanno visto una sagoma galleggiare tra Vibo Marina e Bivona. La pattuglia della Guarda Costiera è arrivata sul posto dopo l’allarme, ha recuperato il cadavere che è stato portato a Vibo Marina. Le forze dell’ordine hanno poi confermato l’identità. A confermare che si trattava del 23enne di Porto Salvo è stato il padre, in un dolorosissimo riconoscimento. Il genitore, in particolare, ha identificato un braccialetto e l’orologio appartenenti al figlio, perché il volto era irriconoscibile.

Il ragazzo è stato avvistato per l’ultima volta nella frazione di Bivona, non lontano dal luogo del ritrovamento, mentre guidava una bicicletta di colore nero, marca Graziella. Alcuni passanti sostengono di averlo visto anche a bordo di un pedalò nel tratto di mare dove poi è stato rinvenuto il corpo. Il fratello aveva anche lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto per ritrovare il giovane, ma purtroppo, il tragico epilogo ha sconvolto tutta la comunità.