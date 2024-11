Home | Francia, Mbappé non convocato in nazionale: non ci sarà contro l’Italia

Kylian Mbappé non è stato convocato per i prossimi impegni della Francia, restando escluso dalla lista della nazionale per la seconda volta consecutiva dopo l’assenza di ottobre. La Francia affronterà Israele allo Stade de France e l’Italia a San Siro la prossima settimana.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus 📋



Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe 🇫🇷🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

Tra le novità di Didier Deschamps, c’è la prima chiamata per Lucas Chevalier, portiere del Lille, in seguito al ritiro di Alphonse Areola. Torna anche N’Golo Kanté a centrocampo, mentre in difesa Dayot Upamecano prende il posto di Loïc Badé. Di seguito, la lista completa dei convocati.

Portieri: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Difensori: Jonathan Clauss (Nizza), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano ( Bayern Monaco).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Warren Zaire-Emery (Paris-SG).

Attaccanti: Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).

