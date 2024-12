La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Una donna di 43 anni, dopo aver accusato un malore alla guida, è morta dopo giorni di agonia, lasciando un figlio piccolo e un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Malore alla guida, Francesca muore a 43 anni dopo giorni di agonia: lascia un figlio piccolo

Francesca Orienti nella mattinata di mercoledì 17 Dicembre 2024 aveva avuto un incidente stradale a causa di un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. Ricoverata immediatamente in terapia intensiva presso l’ospedale Baggiovara, a Modena, la donna, 43 anni, ha perso la vita dopo due giorni di agonia. Come riportato da Leggo, le sue condizioni di salute erano apparse grave fin da subito e nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvarla. La donna ha lasciato un figlio piccolo.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”