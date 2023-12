Dopo il caso del pandoro Ferragni, gli occhi continuano a essere puntati su tutta la famiglia dell’imprenditrice. Mentre Chiara continua a trincerarsi dietro il più assoluto silenzio in seguito all’ormai celebre video di scuse, le persone a lei più vicine sono tornate a una sorta di normalità social, con Fedez che ha ripreso a postare contenuti con i figli protagonisti e la sorella Francesca che, partita per una vacanza sulla neve con il marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo, si è mostrata sorridente in un paesaggio innevato. Ovviamente gli haters sono sempre dietro l’angolo e anche la sorella di Chiara è stata attaccata su Instagram. Commenti pesanti che hanno provocato una reazione anche nel marito di Francesca. (Continua a leggere dopo la foto)

Francesca Ferragni in vacanza, il marito si scaglia contro un hater

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, è partita per una vacanza sulla neve con il marito Riccardo Nicoletti e il figlio Edoardo. La donna si è mostrata sorridente in un paesaggio innevato su Instagram. Ed è stato proprio a corredo dell’ultimo post della 34enne in cui lei è comparsa insieme alla sua famiglia e all’adorato cane Gabri che qualcuno ha avuto da ridire sul consorte. “Ma Riky esattamente che c**** fa nella vita?”, ha chiesto provocatoriamente qualcuno, suscitando la reazione dello stesso Nicoletti. “Si fa i suoi….”, ha risposto infatti Riccardo senza aggiungere ulteriori dettagli sulla sia vita privata e professionale che trova nella musica il suo ambito di riferimento. Nato a Cremona nel 1981, Riccardo Nicoletti detto anche Riky, ha 40 anni ed è un musicista. Diplomato come tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona, si è subito dedicato alla carriera. A oggi suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, e dal suo profilo Linkedin, risulta responsabile organizzativo della società LPS Electronics. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ritorno di Fedez sui social

Fedez è tornato sui social, dopo l’affaire Balocco che ha travolto la moglie, nel giorno della Vigilia di Natale. Dopo oltre una settimana di silenzio, post di Muschio Selvaggio a parte, il rapper nella notte di Natale è tornato attivo su Instagram. Di Chiara Ferragni però nessuna traccia. L’ultima apparizione pubblica dell’influencer è stata quella del video di scuse che ha scaturito sì una fuga di follower ma anche un tutto esaurito dell’outfit grigio scelto per il reel. Fedez, invece, ha deciso di rompere il silenzio e di condividere nelle stories la sua vigilia di Natale. Il primo video ritrae Vittoria vicino l’albero di Natale, poi si vede lui che gioca con il cane Paloma nel parco. E poi ci sono le immagini con il collega Rondo da Sosa e papà Franco.